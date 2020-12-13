إعادة فتح عيادة الدكتور محمد مشالى بطنطا.. والكشف بـ15 جنيها

جدة - نرمين السيد - وقال قطب، فى تصريحات تلفزيونية: "كإنسان أولا وطبيب ثانيا أرفض إغلاق العيادة التى كانت بابا للأمل لعلاج الفقراء، وطاقة نور لتخفيف أوجاعهم وآلامهم، فى ظل ارتفاع أجور الفحوصات، وانتشار وباء كورونا".
وأوضح أنه تم الاتفاق مع أسرة الطبيب الراحل على ذلك، على ألا تتجاوز قيمة الكشف 15 جنيها، لجميع المترددين على العيادة من المرضى والفقراء.
يأتى ذلك بعد شهور قليلة من وفاة الدكتور محمد مشالى، طبيب الغلابة الراحل، والذى كان يعالج مرضاه بسعر زهيد لا يتجاوز 10 جنيهات.
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