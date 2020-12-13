العدل والبيئة توقعان بروتوكول تعاون لتدريب القضاة وأعضاء النيابة

جدة - نرمين السيد - وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون لعقد دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية فى الموضوعات التى تهتم بالقضايا البيئية، للإلمام بجوانبها وفقاً لأحدث التشريعات والاتفاقيات الدولية.





كما يهدف البروتوكول إلى تفعيل العمل بدوائر متخصصة لنظر المنازعات البيئية، ونشر الأحكام الصادرة منها، وإجراء البحوث والدراسات البيئية والقانونية المتميزة بوصفها إحدى ركائز الممارسات فى القضاء، وأيضا تدريب العاملين فى المجال البيئى لزيادة خبراتهم. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، لمتابعة تنفيذ البروتوكول والإشراف عليه، وتوفير بيئة خضراء أمام أو داخل المنشآت القضائية. يأتى ذلك إيمانا من وزارة العدل بضرورة نشر الوعى البيئى فى المنظومة القضائية، والذى ينبثق ضمن اختصاص قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل باعتبار الحق فى بيئة صحية سليمة من حقوق الإنسان المنصوص عليها فى الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

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