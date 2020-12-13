وزير التنمية المحلية يزور مجلس الشيوخ لتهنئة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق 

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الأحد، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفقة الوزير علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وذلك لتقديم التهنئة للمستشار عبدالرزاق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وأعرب المستشار عبدالرازق عن ترحيبه بالزيارة، مشيدًا بجهود وزارة التنمية المحلية وجهود المحافظين وما يقدمونه من جهد للمواطنين، مؤكدًا تقديره لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم.

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بجهد وزير المجالس النيابية الوزير علاء فؤاد، وما يقوم به من أداء راق يؤكد اللُحمة والتواصل بين العمل التنفيذي والبرلماني.

من جانبه أعرب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن تقديره لاختيار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيساً لمجلس الشيوخ، معربًا عن أمله في التعاون مع المجلس لتحقيق صالح المواطنين والوصول ال رضاهم تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا السياسية.. حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.

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