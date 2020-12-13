الفريق أسامة ربيع يؤكد أهمية قناة السويس فى تنمية التجارة بالمنطقة 

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، وفداً رفيع المستوى من الإعلاميين الأفارقة الناطقين باللغة العربية من دولة السودان، برئاسة اللواء خالد محمد شفيق وكيل أول وزارة الدولة للإعلام، وبرفقته منال حسن عبد الوهاب مدير عام مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى المارينا الجديد شرق القناة.

تأتى الزيارة فى إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، ووزارة الدولة للإعلام بهدف إتاحة الفرصة للمتدربين ضمن الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للإطلاع عن كثب على مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التنمية العملاقة بمنطقة القناة.

فى مستهل كلمته، رحب الفريق ربيع بالوفد الإعلامى الذى يضم كوكبة من الكوادر والقيادات الإعلامية من دولة السودان الشقيقة، مشيداً بمتانة الروابط والعلاقات التاريخية التى تجمع مصروالسودان على المستويين الشعبى والرسمي، مؤكداً على أهمية دفع أواصر التعاون المشترك فى كافة المجالات لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة التى تحقق آمال وتطلعات شعبيهما.

وشدد الفريق ربيع على أن الدولة المصرية تحرص على التطوير المستمر لقناة السويس لتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً، مشيراً إلى أن قناة السويس الجديدة تجسد أحد أبرز المشروعات القومية العملاقة التى أنجزتها مصر لتلبية متطلبات التجارة العالمية، حيث أثمرت عن تحقيق حزمة إنجازات، منها اختصار زمن عبور السفن للقناة من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وخفض تكلفة تشغيل السفن ورفع مستوى الأمان بشهادة العملاء من مشغلى ووكلاء السفن، إلى جانب استيعاب الزيادة الجديدة فى أعداد السفن والأجيال الجديدة من السفن العملاقة فى ظل وصول غاطس قناة السويس إلى 66 قدم.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس نجحت فى اجتياز أزمة فيروس كورونا بنجاح عبر الالتزام الصارم بالإرشادات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومواصلة تقديم حوافز تسويقية لمشغلى السفن فى إطار السياسات التسويقية والترويجية المرنة التى انتهجتها الهيئة مؤخراً، لجذب عدد من السفن التى لم تكن تعبر القناة من قبل، بما انعكس على تنامى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وزيادة العائدات.

وأوضح الفريق ربيع أن أهمية قناة السويس الجديدة لم تقف عند هذا الحد، بل كانت نقطة الانطلاق صوب تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية المهمة، ومنها تدشين أنفاق أسفل قناة السويس لربط سيناء بالوادى لفتح آفاق رحبة للتنمية وجذب الاستثمارات، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، وقريباً سيتم إنشاء مدينتى السويس الجديدة وبورسعيد الجديدة فى إطار تحقيق التنمية الشاملة للمنطقة.

خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضًا تقديميًا عن تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة، مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة.

فى ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى اللواء خالد محمد شفيق، والذى قدم بدوره درع وزارة الدولة للإعلام إلى الفريق رئيس الهيئة ثم توجه الوفد لتفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.