الصحة تستقبل الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى الليلة 

تستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى والتي تصل مطار القاهرة مساء اليوم لبدء تخزينها بمخازن التموين الطبى بالمصل واللقاح فاكسيرا.
وتستهدف مصر إدخال 110 ملايين جرعة من اللقاح الصينى الذي تنتجة شركة سينوفارم الصينية، وذكرت وزارة الصحة والسكان أن هناك مجموعة من الفئات التي لها أولوية الحصول علي اللقاح وهي الفريق الطبى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وكانت الدكتورة هالة زايد قالت إن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي بالإضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.
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