نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام مجلس النواب يستقبل نظيره العراقي في إطار تبادل الخبرات بين المجلسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الأحد، سيروان عبدالله الأمين العام لمجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.

في مستهل اللقاء رحب المستشار محمود فوزي بوفد مجلس النواب العراقي في بلدهم الثاني مصر، مشيدًا برسوخ وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد طفرة بارزة مؤخرًا على كافة المستويات.

وتضمن اللقاء استعراض المستشار محمود فوزي لعمل أجهزة وإدارات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري في إطار تبادل الخبرات بين المجلسين، خطة عمل مجلس النواب المصري والإجراءات التى اتخذها لضمان سير العمل بالمجلس بانتظام أثناء مواجهة جائحة كورونا، وكذا الخطة التدريبية الافتراضية للأمانة العامة لمجلس النواب، مستعرضا سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، خاصة على مستوى الأمانة العامة للمجلسين.

من جانبه، أبدى سيروان عبدالله الأمين العام لمجلس النواب العراقي سعادته وجزيل شكره وتقديره لحسن الاستقبال الذي لاقاه هو والوفد المرافق، مؤكدًا على أن العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، تتجه إلى مستوى يليق بتاريخ العلاقات المصرية - العراقية، معربًا عن رغبته في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين خاصة على مستوى تبادل الخبرات بين الأمانة العامة لمجلس النواب المصري والأمانة العامة لمجلس النواب العراقي.

وفي ختام اللقاء، تبادل السيد المستشارمحمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله أمين عام مجلس النواب العراقي الدروع التذكارية واصطحب سيادته نظيره العراقي في جولة داخل أروقة المجلس شملت متحف المجلس والقاعة الرئيسية للمجلس.

