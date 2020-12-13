نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة: دفن الدولفين النافق مع توثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الأحد أنه تم دفن الدولفين النافق بمنطقة الأحياء المائية بمحيط المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى وذلك بمشاركة الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة.

وأكدت ياسمين فؤاد أن الدولفين النافق أنثى من نوع الأنف الزجاجي طوله حوالى ٢.٣٦م وفى حالة تحلل، وبه آثار خطوط ناحية البطن والظهر توضح علامات شباك صيد.

هذا وقد وجهت وزيرة البيئة بإتخاذ عدة اجراءات فى هذا الصدد لمنع حدوث تلك الحوادث مرة آخرى منها استمرار وزيادة عمليات الرصد بالبحر الأحمر وخليج العقبة كما طالبت بضرورة تعاون القطاع السياحي والجمعيات الأهلية مع مناطق المحميات الطبيعة والقيام بتوسيع دور التوعية علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات لرصد أي حالات لممارسة أي نشاط مخالف أو يتجاوز القواعد المحددة التي ينظمها قانون البيئة والاتفاقيات الدولية الملزمة للحفاظ علي التنوع البيولوجي.