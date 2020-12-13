نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة تطلق مبادرة "لا للتحرش" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة العامة لتدريب الشباب مبادرة "لا للتحرش" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا واسوان وذلك خلال الفترة من 10 حتى 14 ديسمبر الجارى، بمشاركة 500 فتاة بواقع 125 فتاة في كل محافظة.

تهدف المبادرة إلى إكساب الشباب والفتيات المهارات اللازمة للدفاع عن أنفسهم لمواجهة ظاهرة التحرش، من خلال تدريبات عملية ونظرية.

وتأتي المبادرة في إطار السعي الدائم والدؤوب للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للتصدي لظاهرة التحرش، ونظرًا للارتباط الوثيق بين هذه الظواهر بسوق العمل ومشكلة البطالة، وما لهما من تأثير مباشر على الفتيات المقبلين على سوق العمل.

يذكر أن المبادرة تنفذ للفتيات خلال المرحلة العمرية من 18 الى 35 سنة وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والاتحاد المصرى للكيك بوكسينج.

