التعليم توضح خطوات إجراء الامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إرسال كلمة المرور واسم المستخدم للطالب على الإيميل المدرسى office 365، استعدادا للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوى يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020.





وأوضحت الوزارة، أن من لم تصله كلمة المرور، يمكنه الاستعلام من خلال الموقع الإلكترونى بالضغط هنا.

وأشارت إلى أن الامتحان التدريبى، يهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما يساعد الطالب للتعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

وعن خطوات الامتحان قالت الوزارة، إن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

ولفتت إلى أنه يتم إدخال كود الامتحان "الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.