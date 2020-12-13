الدفعة التاسعة .. تعرف على أسماء الأئمة المستحقين للزى الأزهرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة التاسعة من الزى الأزهرى، على الأئمة المستحقين، وعددهم 1032 إمامًا، وذلك بمحافظات (الشرقية – أسوان – شمال سيناء – الأقصر – البحيرة – القاهرة – كفر الشيخ)، ليصل إجمالى ما تم توزيعه حتى تاريخه 32.921 زيًّا أزهريًّا، ومازال التوزيع مستمرًا.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزى الأزهرى للأئمة. وسيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الواحدة ظهرًا، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية. وللتعرف على أسماء الأئمة المستحقين للزى الأزهرى اضغط هنا

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