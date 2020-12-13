فيديو.. طارق شوقى: بنغير جلد التعليم المصرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن مصر قفزت فى مؤشر التعليم قبل الجامعى من المركز 106 فى 2017 إلى المركز 83، مقدما الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية بمناسبة هذا الإنجاز.





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء الأحد، أن التصنيف يعطى رسالة جيدة للعالم عن مصر.

وتابع: "إحنا بنغير جلد التعليم المصرى ببناء مناهج جديدة وأسلوب تدريس وامتحانات مختلفة، وهو خط طويل سيستمر لمدة 12 عامًا".

وأوضح أن ما يحدث فى الثانوية العامة تغيير طريقة التقييم وليس المناهج، مضيفًا: "مش عايزين الثانوية العامة تكون بعبع".

وأشار إلى أن مصر فى حدود عامين ستكون ضمن الـ20 دولة فى تصنيف التعليم ما قبل الجامعى.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن مصر تقدمت 11 مركزا فى مجال التعليم قبل الجامعى و23 مركزا فى التعليم الفنى حسب مؤشر المعرفة العالمى ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة محمد بن راشد الذى يصدر سنويا من 2017، لتقييم الأداء المعرفى لـ138 دولة حول العالم.

واحتلت مصر المركز الـ106 فى التعليم قبل الجامعى فى عام 2017 والآن تحتل مصر المركز الـ83 فى عام 2020، كما تقدمت من المركز الـ113 فى التعليم التقنى والتدريب المهنى فى عام 2017 إلى المركز الـ80 فى عام 2020.