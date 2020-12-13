صور .. إجراء أول انتخابات إلكترونية لبرلمان الشباب بكفر الشيخ

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وأكد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع بدء فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب "إلكترونيا" تحت شعار "كن قيادياً .. كن مؤثراً" كنموذج لمحاكاة مجلس النواب، ونماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا مهما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن العملية الانتخابية تتم بنظاميها الفردى والقائمة، حيث إن عدد مقاعد الفردى 33 مقعدا بينما مقاعد القائمة 35 مقعدا، وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوى الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعى مكون من دورى انعقاد لعامين، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.
وأوضح محروس أنه سيتم إعداد شاشات الكترونية للعملية الانتخابية متضمنه المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة، وتم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية للفردى ودائرة واحدة للقائمة، كذا تتم عملية التصويت الإلكترونى خلال يومى 3_4 يناير 2021، بالإضافة إلى تدريب مسؤولى برلمان الشباب بالمديريات على كيفية التصويت الإلكترونى من خلال اتمام العملية الانتخابية وأوراق الترشح والطعون الانتخابية والدعاية الانتخابية، وكيفية الادلاء بالأصوات من خلال توجه المشاركين ممن لهم حق التصويت إلى المقرات الانتخابية بكل دائرة للأدلاء بأصواتهم إلكترونيا.
يذكر أن تم فتح طلبات الترشح اعتبارا من اليوم 13 ديسمبر وحتى الخميس 17 ديسمبر 2020 من العاشرة صباحا وحتى الثانية مساء بمقر إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة، وتم وضع شروطا للترشح منها يجوز الترشح على مقعد واحد فقط فردى أو قائمة ولا يجوز الجمع بينهما، لا يتم قبول أوراق الترشح إلا من خلال المرشح نفسه وبحضوره سواء مرشح فردى أو قائمة، وذلك طبقا للمستندات المطلوبة وهى :"أصل صورة البطاقة الشخصية وصورة منها، صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء، إثبات عضوية مركز الشباب التابع له".
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