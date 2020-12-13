مدبولى يتابع الاستعدادات النهائية لنقل المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.





كما حضر أيضا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء محمد عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعدد من مسؤولى الجهات المعنية.

واستعرض وزير السياحة والآثار أهم ملامح الترتيبات والاستعدادات التى تجرى حاليا لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى فى التحرير إلى مُستقرها بمتحف الحضارة بالفسطاط، مؤكداً أن هذا الحدث تم الإعداد له جيدا ليكون حدثاً مبهراً يخطف الأنظار على مستوى العالم، وسيتم نقله عبر مختلف وسائل الإعلام العالمية، لتكون رسالة إيجابية تعكسُ عظمة مصر وحضارتها.

وأشاد رئيس الوزراء بالترتيبات التى تم إعدادها فى هذا الصدد، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالتفاصيل، من منطلق أن الحدث يعكس صورة مصر وحضارتها، لافتاً إلى أن منطقة عين الصيرة، التى يقع بها متحف الحضارة وستنتقل لها المومياوات، قد شهدت نقلة حضارية نوعية لتصبح بهذه الصورة المشرفة.

إلى جانب ذلك، تناول وزير الآثار موقف الحركة السياحية فى مصر خلال العام الجارى، لاسيما فى ظل أزمة جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه يتم متابعة التزام المنشآت الفندقية والسياحية بالاشتراطات الاحترازية والوقائية للوقاية من الفيروس، حيث حصلت بعض المنشآت على شهادة السلامة الصحية، من بينها 690 فندقا ثابتا، و 52 فندقا عائما، و 1035 مطعما سياحيا، وفى الوقت نفسه تم غلق 4 منشآت سياحية وفندقية و 55 مطعما سياحيا لعدم الالتزام بالضوابط المعلنة.



كما تطرق الدكتور خالد العنانى لعرض تفاصيل الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الجارى 2020، لافتاً إلى أن المدن الساحلية شهدت نشاطاً خلال الصيف الماضى فيما يتعلق بالسياحة الداخلية، مستعرضا توقعات الوزارة للحركة السياحة خلال العام المقبل، وبعض المقترحات للنهوض بالموسم السياحى خلال العام 2021.، وفى ضوء ذلك، تناول أهم ملامح مبادرة تشجيع السياحة الداخلية التى تخطط الوزارة لتنفيذها بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى.



وخلال الاجتماع، تمت الموافقة، بصورة مبدئية، على عدد من المقترحات التى عرضت لدعم القطاع السياحى خلال عام 2021، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء، شريطة تحديد المتضررين الذين سيستفيدون، كما عرض الوزير مشروع قانون تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء، حيث يستهدف مشروع القانون وضع نظام أكثر يسراً وضبطاً لمسألة منح التراخيص للمشروعات السياحية؛ من أجل التوصل إلى خدمات سياحية منافسة.