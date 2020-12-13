محافظ الأقصر: الجميع يعمل لصالح المواطنين واستكمال المشروعات التنموية

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ المنتخبين عن المحافظة اليوم الأحد، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وذلك فى إطار التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذى وأعضاء البرلمان للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مقدما التهنئة للنواب الجدد خلال المرحلة القادمة.
ووجه المحافظ التحية للنواب السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الدورة البرلمانية السابقة.
واستعرض النواب عددًا من المطالب الخاصة بالصالح العام فى عدد من مراكز المحافظة، حيث أصدر المحافظ تعليماته للأجهزة التنفيذية بسرعة حل ودراسة كافة المطالب التى تم عرضها، بما لا يتعارض مع القوانين، وتحقيق الصالح العام.
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