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محافظ الأقصر: الجميع يعمل لصالح المواطنين واستكمال المشروعات التنموية

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أ ش أ 2020-12-13 20:03 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أن الجميع يعمل لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، واستكمال المشروعات التنموية بالمحافظة، مشددا على أنه يجب العمل لتحسين الخدمات المقدمة لهم إعلاءً للمصلحة العامة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ المنتخبين عن المحافظة اليوم الأحد، بحضور رؤساء المراكز والمدن، وذلك فى إطار التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذى وأعضاء البرلمان للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مقدما التهنئة للنواب الجدد خلال المرحلة القادمة.

ووجه المحافظ التحية للنواب السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الدورة البرلمانية السابقة.

واستعرض النواب عددًا من المطالب الخاصة بالصالح العام فى عدد من مراكز المحافظة، حيث أصدر المحافظ تعليماته للأجهزة التنفيذية بسرعة حل ودراسة كافة المطالب التى تم عرضها، بما لا يتعارض مع القوانين، وتحقيق الصالح العام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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