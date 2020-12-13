8 ملاحظات.. جامعة الدول العربية تعلق على جولة إعادة انتخابات مجلس النواب

أعلن السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، ملاحظات بعثة الجامعة التى رأسها لمتابعة جولة إعادة الانتخابات التى جرت بمرحليتها الأولى فى 23، 24 نوفمبر الماضي، والثانية فى يومي 7 و 8 ديسمبر 2020.

جاءت تلك البعثة بتوجيه من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، حيث ضمت البعثة في عضويتها متابعين ينتمون إلى ثمان جنسيات عربية، من غير الجنسية المصرية لضمان حيادية البعثة، بالإضافة إلى أعضاء غرفة العمليات، وحسمت الجولة الأولى جميع مقاعد نظام القائمة، بالإضافة إلى أكثر من ربع مقاعد النظام الفردي ومن ضمنها جميع مقاعد محافظة البحر الأحمر.

وأوضحت البعثة فى ملاحظاتها، أن فترة الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة اتسمت بأجواء هادئة واستعمال محدود للافتات الدعائية، مقارنة بالجولة الأولى، حيث انتشرت على نطاق أوسع، مرجعة الأمر إلى قلة عدد المرشحين خلال هذه الجولة. إلا أنه على الرغم من ذلك، سجلت البعثة في اللجان التي زارتها استمرارًا لبعض مظاهر الحملات الانتخابية المحدودة خلال فترة الصمت الانتخابي وأيام الاقتراع في محيط بعض المراكز.

ولفتت البعثة فى تقريرها، إلى مرورها بـ 5 محافظات : القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بور سعيد، الإسماعيلية، حيث تفقدت 10 لجان افتتاح و409 لجنة اقتراع تواجدت في 187 مركز اقتراع. كما تابعت إجراءات فرز وعد الأصوات في عدد من اللجان المشمولة بالمتابعة، مسجلةً توافق مجريات عملية الاقتراع مع الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحول الملاحظات بشأن عملية الإقتراع رصدت بعثة الجامعة ما يلي:

1- تأمين مراكز الاقتراع

- رصدت البعثة تواجدًا لقوات الأمن في محيط ومداخل المراكز خلال أيام الاقتراع، مما ساهم في إجراء الانتخابات ضمن أجواء آمنة وسليمة.

2- محاولات التأثير على الناخبين:

رصدت البعثة في بعض المناطق التي تواجدت بها حالات معزولة للتأثير على الناخبين.

3- افتتاح لجان الاقتراع

افتتحت معظم لجان الاقتراع في الوقت المحدد على الساعة التاسعة صباحًا. وتمت إجراءات عملية الافتتاح بشكل صحيح وكامل وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

4- مواد الاقتراع

رصدت البعثة توافر المواد الانتخابية اللازمة لإتمام عملية الاقتراع ، و تشيد البعثة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم استخدام الحبر الفسفوري للحد من انتشار فيروس كورونا.

5- إجراءات الاقتراع

لاحظت البعثة تمتع رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع بالخبرة الكافية بالإجراءات المتبعة، وهو الأمر الذي ساعد على أن تكون عملية التصويت صحيحةً.

6- الإجراءات الاحترازية

تثمن البعثة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات في ظل جائحة كورونا بتنسيق محكم مع الأجهزة الصحية المعنية، الأمر الذي ساهم في إجراء عملية التصويت في ظروف صحية آمنة.

7- مشاركة المرأة:

ساهمت المرأة المصرية بفاعلية طوال المسار الانتخابي، مكرسةً حضورها خلال هذه الجولة بتواجد ملحوظ كناخبة في الإقبال على عملية التصويت، وكمرشحة على القوائم الانتخابية، وكمشرفة وعضوة في لجان الاقتراع.

8- مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

رصدت البعثة في اللجان التي تواجدت بها التسهيلات المقدمة من طرف أفراد الأمن ورؤساء وأعضاء اللجان لمساعدة الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.