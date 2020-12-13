نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف: افتتاح 45 مسجدًا الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (45) مسجدًا الجمعة القادمة، وذلك في (12) محافظة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (596) مسجدًا حتى تاريخه.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة هي

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التجربة المصرية في محاربة الأفكار المتطرفة رائدة ومتعددة المحاور، لافتا الى ان مهمة الإمام تثقيف المجتمع ثقافة مستنيرة وبالتالي يجب على جميع الأئمة تثقيف نفسه وتأهيلها وان يكون متوازنا بين التثقيف وإعداد النفس

وأضاف وزير الاوقاف خلال كلمته في افتتاح دورة تفنيد افكار المتطرفين في أكاديمية الأوقاف أنه لابد من الرد على المتطرفين بالفكر وبالأسلوب العلمى المستنير وليس بأسلوبهم المنحط الذى لا يعرف القيم ولا الأخلاق، وهذا ما تقوم به وزارة الأوقاف حاليا، من حيث تدريب وتثقيف الأئمة من خلال الدورات التدريبية المختلفة.

ووجه الوزير حديثه للأئمة قائلا: نقف بقوة خلف قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب ومواجهتكم للفكر المتطرف أمانة شرعية ومهمة وطنية فأنتم على ثغر من ثغور الوطن فيجب أن تكونوا حصنا لوطنكم.

ووعد جمعه الأئمة قائلا: لن تكون الدورة الأخيرة بل هي بدايه لدورات متتابعة لجميع أئمة سيناء والمناطق الحدودية والنائية.

وأضاف اننا نعمل في سيناء على محاور أربعة وهي التواصل المجتمعي والعلم والثقافة العامة وإدراك لإنجازات الدولة وتفنيد أباطيل المتطرفين وهذا واجب الوقت في شمال سيناء والمناطق الحدودية.