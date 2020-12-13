انت الان تتابع تفاصيل خبر لتحسين دخلك.. قرض السيارة وتسهيلات جديدة يقدمها البنك الأهلي و7 بنوك أخرين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت البنوك المصرية بخفض نسبة الفائدة على قرض السيارة (الملاكي)، وخاصة مع الاتجاه نحو خفض الفائدة على الشهادات والاوعية البنكية الأخرى تزامنا مع قرارات واتجاهات البنك المركزي المصري في المرحلة المقبلة.

وبالطبع تسعي جميع الي تقديم عروض مميزة لجذب العملاء، إضافة الى زيادة حاصلات القروض، ولهذا تختلف تلك العروض من بنك لأخر من حيث نسبة الفائدة وقيمة القرض أيضا، ويتم تحديد حجم قرض السيارة وفقا لنوع الوظيفة الخاصة بعميل البنك من حيث كان موظفا حكوميا أو موظف قطاع خاص، وأيضا يتوقف على مدي سهولة عملية تحويل راتبه للبنك.

ملحوظة هامة:

تسعي البنوك الخاصة في مصر لإيجاد سبل ووسائل لتنشيط وتسهيل حاصلات أو مبيعات القروض، وذلك نظرا لشراسة المنافسة مع البنوك الحكومية، وهو ما دفع البنوك الخاصة لخفض نسبة الفائدة على قروض السيارات بنسب أكبر.

أهم المستندات المطلوبة من قبل البنوك للحصول على قرض سيارة

بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر (في حال كان طالب القرض غير مصري يشترط وجود إقامة سارية).

خطاب تحويل دخل (يتم الحصول عليه من البنك وفقا للفورم الخاصة به).

فاتورة مرافق حديثة (تليفون – غاز – كهرباء- غاز).

خطاب رسمي معتمد من جهة العمل موضحا به اجمالي الدخل الشهري + تعهد بتحويل الراتب أو ما يعادل قسط القرض للبنك.

الحصول على عروض أسعار للسيارة المرغوب شرائها.

يستعرض مصر فايف تفاصيل أفضل قرض سيارة في 8 بنوك في مصر، وهم كالتالي:

أولا: البنوك الحكومية:

البنك الأهلي المصري:

يتم إضافة نسبة فائدة (متناقصة) من 17 :22.5% سنويا (تحدد النسبة وفقا لوظيفة العميل والراتب).

يتم تحصيل نسبة مصاريف إدارية 1: 2% من اجمالي قيمة القرض او التمويل الممنوح.

تصل نسبة القرض (التمويل) من 20 ألف جنية الى مليون جنية مصريا لا غير.

بينما تصل فترة سداد الأقساط من عام واحد الى 7 أعوام.

يجب أن يبلغ الحد الأدنى لراتب العميل 1500 جنية مصريا.

كما ينبغي أن يتراوح سن العميل ما بين 21: 60 عام (وذلك عن سداد أخر قسط).

بنك مصر

تتراوح نسبة الفائدة على قرض السيارة ما بين 17.5: 19% (متناقصة سنويا).

مصاريف إدارية تصل الى 1.25% من إجمالي قيمة القرض.

يتراوح حجم القرض الممنوح ما بين 15 ألف جنية الى 750 ألف جنية.

تمتد فتره السداد من عام واحد الى 7 أعوام.

يجب الا يقل الدخل الشهري للعميل عن 2000 جنية شهريا.

كما ينبغي أن يتراوح سن العميل ما بين 21: 65 عام (وذلك عن سداد أخر قسط).

بنك القاهرة

تتراوح نسبة الفائدة المتناقصة ما بين 14: 20% سنويا.

مصاريف إدارية تصل الى 2.5% من إجمالي قيمة القرض.

بينما يتراوح مبلغ القرض ما بين 15 ألف جنيه لــ 2 مليون جنية.

تمتد فترة سداد قرض السيارة في بنك القاهرة من عام الى 7 أعوام.

يجب الا يقل الدخل الشهري للعميل عن 2000 جنية شهريا.

وينبغي أن يتراوح سن العميل ما بين 21: 65 عام (وذلك عن سداد أخر قسط).

ثانيا: البنوك الخاصة

بنك CIB (البنك التجاري الدولي)

تصل نسبة الفائدة على القرض من 13% الى 14.5% (سنويا – نسبة متناقصة)

يتم خصم 50% من المصاريف الإدارية.

مبلغ القرض يصل الى مليون جنية.

تمتد فترة سداد قرض السيارة من عام واحد الى 5 أعوام.

يجب الا يقل الدخل الشهري للعميل عن 3000 جنية شهريا.

كما ينبغي أن يتراوح سن العميل ما بين 21: 60 عام.

البنك العربي الافريقي

نسبة الفائدة على القرض متناقصة من 16: 24% (وفقا لتصنيف الشركة التابع لها ونوع الوظيفة أو المنصب).

تصل نسبة المصاريف الإدارية الى 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

مبلغ القرض يتراوح ما بين 22 ألف جنية الى مليون ونصف المليون جنية مصريا.

تمتد فترة السداد الى 7 سنوات.

الراتب او الدخل الشهري لا يقل عن 3000 الاف جنية.

ويجب أن يتراوح سن العميل ما بين 21: 64 عام.

بنك الكويت الوطني

نسبة فائدة متناقصة تتراوح ما بين 15.75%:17.75% سنويا.

لا يوجد نسبة محددة للمصاريف الإدارية (تحدد وفقا للفرع).

تصل قيمة القرض الى مليون ونصف.

تمتد فترة السداد الى 6 سنوات.

بينما يجب الا يقل الحد الأدنى للراتب عن 4500 جنيه.

ويجب أن يتراوح سن العميل ما بين 21: 60 عام.

بنك اتش اس بي سي (HSBC):

فائدة متناقصة من 16%: 18% (سنويا).

1% من إجمالي القرض (مصاريف إدارية).

تمتد فترة السداد من عام واحد الة 7 أعوام.

لا يقل الدخل الشهري عن 3000 جنية.

وينبغي أن يتراوح سن العميل ما بين 21: 65 عام (وذلك عن سداد أخر قسط).

البنك العربي:

نسبة الفائدة على قرض السيارة تتراوح ما بين 14%: 16.5% سنويا (نسبة متناقصة).

تتراوح المصاريف الإدارية ما بين 1.5%: 3% من إجمالي قيمة القرض (يتحدد وفقا لفترة سداد قرض السيارة).

قيمة القرض 1.4 مليون جنية.

تمتد فترة السداد من عام الى 7 أعوام.

ويجب أن يتراوح سن العميل ما بين 21: 60 عام.

يمكنك الاستفادة من قرض السيارة لتحسين دخلك عن طريق تشغيلها واستثمارها في العديد من المجالات.

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