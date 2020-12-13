تقرير صادم للأمم المتحدة: 13 مصاب كورونا بين كل ألف ليبي.. وأكثر من 390 ألف نازح مهدد

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة بشأن متوسط أعداد المصابين بين الليبين، مؤكدة أنه هناك 13 مواطن ليبي مصاب بكورونا في الألف مواطن.

وقالت الأمم المتحدة في بيان نشرته وكالات الأنباء منذ قليل، إن هناك أكثر من 390 مواطن ليبي نازحين ومهددين بالخطر، ويجب وضع حل لهم.

إقرأ أيضًا.. خارجية مجلس نواب البحرين تتهم قطر باستهداف ممنهج.. وتصف سياستها بالعدائية



وطالبت بضرورة توفير خدمات سريعة وفعالة لليبين، نظرًا لمواجهتهم عددًا من الأمور المعيشية الصعبة كانقطاع الكهرباء، وغيرها من الأمور اللوجستية المهمة للحياة.