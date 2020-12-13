حوار التليجرام يتصدر محركات البحث .. هتعرف أرقام المحيطين بمجرد فتح التطبيق

تصدر هاشتاج حوار التليجرام محرك البحث ومواقع السوشيال ميديا، بعد الكشف عن خاصية جديدة للتطبيق تم تحديثها، تسمح بحصول الشخص على أرقام هواتف المُحيطين به في المكان الذي يتواجد به، بمجرد فتح التطبيق.

إيه حوار تليجرام ؟



أثارت خاصية تطبيق تليجرام الجديدة والتي تم استحداثها خلال الساعات القليلة الماضية، جدلا كبيرا بين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين "كيف يمكن لشخص الحصول على أرقام تليفونات المتواجدين معه في المكان عن طريق تلك الخاصية؟" وأعرب عددا عن رفضهم لتلك الخاصية، وما يمكن أن تُسببه من ضرر على بعض الأشخاص تحديدا الفتيات وتعرضهن للمضايقات.

حوار تليجرام .. تتضمن الخاصية الجديدة على:



- الحصول على الرقم الخاص بالشخص الموجود فى محيط مراسلاتك.

- يمكن الحصول على رقم الشخص الموجود حتى على بُعد كليومترات.

- يعتبر تطبيق تليجرام الجديد عكس ما هو متاح عبر تطبيق "تيندر" الذي يمنحك حق التواصل مع الشخص الأخر مع مراعاة الخصوصية.

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حوار التليجرام



سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تحديث تطبيق تليجرام الجديد، ودشنوا هاشتاج #حوار_تليجرام لصُنع "الكوميكس" التي ترفض هذه الخاصية الغريبة، والتي وصفها البعض بأنها تعدِ سافر على الخصوصية.