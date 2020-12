إعلان وي الجديد من المصرية للاتصالات.. عالم المكافآت WE Bonus.. "أعرف هتستفيد منه إزاى"

أثار إعلان وي الجديد إعجاب الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدمت المصرية للاتصالات عروض باقات النت من وي بطريقة شيقة جعلت الجميع يتساءل عن عروض المصرية للاتصالات المطروحة في إعلان وي الجديد وتفاصيل برنامج المكافآت WE Bonus.

عروض المصرية للاتصالات على برنامج المكافآت WE Bonus

وفرت المصرية للاتصالات برنامج المكافآت WE Bonus عند دفع الفواتير وشحن الرصيد، مع إمكانية كوبونات الشراء المجانية والخصم، ووفرت كوبونات مجانية وخصومات من خلال تطبيق My WE أو من خلال حسابك على www.te.eg .

وأضافت إنه يمكن الاختيار والإستمتاع بخصوماتنا و كوبوناتنا المجانية من خلال قائمة واسعة من شركاء WE BONUS ، ثم قم باستبدال الكوبون من أحد فروع شركائنا الأقرب لك.

إعلان وي الجديد

طريقة استبدال النقاط من عروض المصرية للاتصالات We



- الدخول على الرابط WE Bonus من خلال حسابك على www.te.eg أو من خلال تطبيق "My WE" على IOS أو Android لمعرفة رصيد نقاطك وقائمة شركاء WE BONUS . يمكنك معرفة و استبدال نقاط مدفوعات شهر ديسمبر ابتداءا من 1 يناير 2021.

- زيارة أحد فروع شركاء WE BONUS ، لطلب الدفع عن طريق النقاط:

- يتولى البائع بإدخال رقم تليفون الخدمة وعدد النقاط المرغوب في استبدالها

- تستقبل رسالة نصية تحتوي على PIN Code العملية الخاصة بك على رقم الموبايل المسجل لدى WE (برجاء التأكد من تحديث بيانات الإتصال على أنظمة WE من خلال خدمة العملاء)

- محتوى الرسالة النصية سيكون: "كود العملية الخاص بك XXXX"

- استبدال النقاط سيتم إرسال رسالة تأكيد لك توضح عدد النقاط المستبدلة و رقم العملية.