إعلان وي الجديد من المصرية للاتصالات.. عالم المكافآت WE Bonus.. "أعرف هتستفيد منه إزاى"

أثار إعلان وي الجديد إعجاب الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدمت المصرية للاتصالات عروض باقات النت من وي بطريقة شيقة جعلت الجميع يتساءل عن عروض المصرية للاتصالات المطروحة في إعلان وي الجديد وتفاصيل برنامج المكافآت WE Bonus.

عروض المصرية للاتصالات على برنامج المكافآت WE Bonus

وفرت المصرية للاتصالات برنامج المكافآت WE Bonus عند دفع الفواتير وشحن الرصيد، مع إمكانية كوبونات الشراء المجانية والخصم، ووفرت كوبونات مجانية وخصومات من خلال تطبيق My WE أو من خلال حسابك على www.te.eg .

وأضافت إنه يمكن الاختيار والإستمتاع بخصوماتنا و كوبوناتنا المجانية من خلال قائمة واسعة من شركاء WE BONUS ، ثم قم باستبدال الكوبون من أحد فروع شركائنا الأقرب لك.

إعلان وي الجديد