الزملكاوي .. مدحت العدل يعلو محرك البحث بعد شروطه لرئاسة نادي الزمالك

تصدر المنتج مدحت العدل مُحرك البحث العالمي جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته بشأن نادي الزمالك، مُتحدثا عن شروطه لإدارة النادي الأبيض.

مدحت العدل يتصدر جوجل



جاء حديث المنتج مدحت العدل حول انتمائه الشديد لنادي الزمالك، مُشيدا بمستوى الفريق الذي ظهر به خلال مواجهته بفريق المقاولون العرب في ضربة البداية بمسابقة الدوري والفوز 2-0، قائلا: الزمالك قدم مباراة مميزة وتخطى منافسا قويا، وذلك يعود إلى الدور القوي للجنة الكرة والمجلس المؤقت الذي سعى لفرض حالة من الاستقرار الكبير داخل الفريق.

مدحت العدل



وضع مدحت العدل شروطا لخوضه انتخابات نادي الزمالك المقبلة، وقال العدل: سأخوض انتخابات الزمالك المقبلة بشرط عدم نزول مرشح قوي على الساحة، أما في حال وجود مرشح أقنعني بنفسه فسوف أكون أول الداعمين له في الانتخابات".

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وتابع: "أعلم أن قرار خوض الانتخابات مهمة شاقة وصعبة وسوف يكون كل تركيزي لخدمة الكيان الكبير نادي الزمالك لمدة 4 سنوات، ولكن لم أحسم موقفي النهائي حتى هذه اللحظة.. وحديث البعض عن إمكانية دخول أيمن يونس ضمن قائمتي سابق لأوانه، حيث لم أحدد مصير القائمة ولا العناصر التي سوف تتواجد معي".