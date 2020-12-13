النائب جمال شيحة: مصر على الطريق الصحيح بعد الحصول على لقاح سينوفارم

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن مصر على الطريق الصحيح بعد الحصول على لقاح كورونا الصيني « سينوفارم».
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الشروط الاربعة الواجب توافرها في أي لقاح لفيروس كورونا وهي الآمان والفعالية وسهولة النقل والتخزين تنطبق على لقاح سينوفارم الصيني.
وأضاف الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، أن لقاح كورونا الخاص بجامعة أكسفورد هو أقل اللقاحات التي تم الإعلان عنها من حيث الكفاءة والفعالية ولذا بدأت التعاون مع المعهد الروسي.
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وأردف: لقاحا فايزر وموديرنا الأمريكيين هم الأغلى سعرًا كما أنهما يحتاجان إلى ظروف خاصة للتخزين، إلى جانب وجود تحفظات عليهما ولكنها تبقى نظرية ولذا تم السماح بتطعيم المواطنين به.
واختتم الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، لا يمكن أن يكون هناك آثار جانبية خطيرة للقاح سينوفارم الصيني الذي حصلت عليه مصر مؤخرًا، موضحا أنه لم يمت أي شخص جراء تناول لقاح كورونا.
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