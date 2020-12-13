"مصر في السليم مع الفاكسين".. 14 معلومة طبية وبحثية عن لقاح سينوفارم الأفضل

استلمت مصر منذ أكثر من يومين أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني، لبدء حملة تطعيمات ممنهجة الأولوية فيها للأطقم الطبية حائط السد الأول لمكافحة كورونا وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتخطوا أولى خطواتها الصحيحة على المسار السليم لمكافحة الفيروس المستجد.
بلغ الحجم الشحنة 50 ألف أمبول سيتم تطعيم 25 ألف مواطن بهم على مرتين متتاليتين، طبقًا للبروتوكول العلاجي الذي أقرته الشركة المنتجة والمصدرة للأمبول.
ويستعرض موقع تحيا مصر في نقاط محددة أبرز مواصفات الفاكسين سينوفارم التي ترشحه لأن يكون الفاكسين الأفضل بين المطروح عالميًا:
• يحفظ في ثلاجة عادية ولا يحتاج إلى مركز تجميد 60-.
• سعر الأمبول حوالي 150 دولار أمريكي أي ما يساوي 2260 جنيه مصري.
• التجارب السريرية على اللقاح شملت مليون فرد ولم يسجلوا عليهم أعراضًا جانبية.
• لا يوجد رد فعل سلبي أو خطير للقاح.
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• اشترك في التجارب السريرية للقاح 10 دول.
• أبرز تلك الدول مصر والإمارات وبيرو والأرجنتين والأردن.
• اللقاح عبارة عن فيروس كورونا مثبط.
• أجريت تجاب إكلينيكية أيضًا على حيوانات مثل الفئران والأرانب ولم يتم رصد أي أثار جانبية.
• يتم تصنيع اللقاح في معهد بكين.
• معهد بكين سباق في إنتاج أمصال ولقاحات سابقة خصوصًا للإنفلونزا.
• دراسة علمية تناولت تفاصيل ألف ومائة وعشرون متعاطيًا للقاح واتضح تكوين أجسادهم أجسام مناعة مضادة خلال 30 يومًا.
• يتم التطعيم على مرتين.
• يدخل في تكوين وتصنيع الفاكسين أجزاء من الشجر وزيت حيوانات.
• الانتهاء من إنتاج مائة مليون أمبول خلال أيام، وإنتاج مليار جرعة العام المقبل.
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