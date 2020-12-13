"مصر في السليم مع الفاكسين".. 14 معلومة طبية وبحثية عن لقاح سينوفارم الأفضل

استلمت مصر منذ أكثر من يومين أول شحنة من لقاح سينوفارم الصيني، لبدء حملة تطعيمات ممنهجة الأولوية فيها للأطقم الطبية حائط السد الأول لمكافحة كورونا وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتخطوا أولى خطواتها الصحيحة على المسار السليم لمكافحة الفيروس المستجد.

بلغ الحجم الشحنة 50 ألف أمبول سيتم تطعيم 25 ألف مواطن بهم على مرتين متتاليتين، طبقًا للبروتوكول العلاجي الذي أقرته الشركة المنتجة والمصدرة للأمبول.

ويستعرض موقع تحيا مصر في نقاط محددة أبرز مواصفات الفاكسين سينوفارم التي ترشحه لأن يكون الفاكسين الأفضل بين المطروح عالميًا:



• يحفظ في ثلاجة عادية ولا يحتاج إلى مركز تجميد 60-.

• سعر الأمبول حوالي 150 دولار أمريكي أي ما يساوي 2260 جنيه مصري.

• التجارب السريرية على اللقاح شملت مليون فرد ولم يسجلوا عليهم أعراضًا جانبية.

• لا يوجد رد فعل سلبي أو خطير للقاح.

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