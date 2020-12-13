أستاذ بجامعة شانتو: الصين خالية من كورونا

قال الدكتور فايد عطية أستاذ مساعد الفيروسات الطبية بجامعة شانتو الصينية إن نظرية المؤامرة مرتبطة بفيروس كورونا منذ انتشاره مشيرا إلى وجود وباء معلوماتي أخطر من الوباء نفسه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الحقيقة الموجودة هو فيروس كوفيد 19 والذي أصبح وباء وجائحة ولا يستطيع أحد أيضا نفي الوفيات والإصابات.

وتابع عطية أن البعض يشكك في وجود الوباء حتى الآن وهذا غير منطقي ولكن الحديث عن سباق اقتصادي وسياسي فيما يخص اللقاح أمر يمكن النقاش فيه.

وأكد أنه يوجد 8 طرق لتصنيع اللقاحات وأبرزها الحصول على الفيروس وقتله وتطعيم الإنسان به حتى يستطيع إنتاج أجسام مضادة وهو أكثر الطرق انتشارا وأكثرها أمانا وهناك مدرسة حديثة بالحصول على بصمة فقط من الفيروس.