الصحة: هناك تضاربًا في أرقام نسب فعالية اللقاحات

قالت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدولية، إن هناك تضاربًا في أرقام نسب فعالية اللقاحات على الميديا، مشيرة إلى أن وزارة الصحة لا تعتد بهذه الأخبار ولكن تعتمد على المستندات الرسمية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن إجازة اللقاح إلا بعد الحصول على التقارير والمستندات الخاصة باللقاح، وبحثها من هيئة الدواء المصرية المنوط بها هذا الأمر.

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وأضافت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث الدولية، أن مصر تشارك في الأبحاث الخاصة بلقاحات كورونا والعمل على توفير اللقاحات حال ثبوت فاعليتها ونقل تكنولوجيا التصنيع إلى مصر.