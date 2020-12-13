أحمد موسى يطالب بإجازة للمدارس بسبب كورونا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل قالت إنها فشلت في مواجهة كورونا «الماكينات الألمانية فشلت» واعلنت الإغلاق حتى 10 يناير ومنع الاحتفالات.

وناشد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، يناشد بمنح أجازة أسبوعين للمدارس في مصر لوجود ظرف استثنائي على أن تعود الدراسة يوم 8 يناير.

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وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه طلب منح الأجازة بناء على التجارب الخارجية وأقربها ألمانيا نافيا مطالبته بإغلاق كامل في مصر.