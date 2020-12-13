الإفتاء: تجديد الخطاب الديني مرتبط بتنظيم النسل

قال الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء إن توجيه الرئيس بتجديد الخطاب الديني مرتبط أيضا بأزمة الزيادة السكانية وضرورة تعديل الخطاب لتوعية الناس بأهمية الأمر.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الفهم الخاطئ بالكثرة في عدد الأبناء هو السبب فيما نعانيه حاليا مع مفاهيم مغلوطة مشيرا إلى أن تنظيم النسل كان موجودا منذ عصر الرسول.
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وتابع أن من يعتمد على آية قرآنية نحن نرزقهم وإياكم نزلت في ظرف معين للحديث عن قتل الأبناء المكتملين أما الحديث عن تنظيم الأسرة فيستخدم وسائل حديثة لتنظيم الحمل والنسل ولا يتعارض أبدا مع النص.
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