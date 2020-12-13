ترامب يتهم بايدن بتزوير الانتخابات الأمريكية في 40 قضية قانونية

قال الدكتور هاشم كريم، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، ترامب فصل أشخاصًا في الحزب الجمهوري أكدوا له أن عملية الانتخابات لم يكن بها تزوير.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب مُصِرّ على أنه رئيس الولايات المتحدة، وجمع 300 مليون دولار تبرعات خلال الفترة الماضية، يحصل الحزب على 25% منها.

وأكد الدكتور هاشم كريم، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، أن ترامب رفع 40 قضية يتهم فيها بايدن بتزوير الانتخابات خسر نحو 35 منها.