جامعة القاهرة: 1089 مرشح بانتخابات الطلاب

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020 - 2021 حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا باستمارات وأوراق الترشح 1089 طالب وطالبة بكليات الجامعة، بينهم 469 طالب و620 طالبات.
كما أعلنت إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة، أن انتخابات اتحاد الطلاب ستجرى في 11 كلية هي: الحقوق، والعلوم، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والزراعة، والطب البشري، والصيدلة، والتمريض، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان الطلابية "بالتزكية" في 9 كليات هي: الطب البيطري، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والآثار، والآداب، والتجارة، والتربية النوعية، والأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتربية للطفولة المبكرة.
وشهدت كليات جامعة القاهرة، الخميس الماضي إقبالًا من الطلاب مع بداية انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية، وفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، حيث استقبلت إدارات رعاية الشباب بكليات جامعة القاهرة، الطلاب الراغبين في الترشح، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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ومن جانبه، دعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الطلاب إلى المشاركة بجدية في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الإختيار بين الطلاب لمعايير القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية.
ومن المقرر أن يتم تلقي الطعون غدًا الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.
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