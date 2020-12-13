عاجل: إصابة مدير المنتخب الوطنى للشباب قبل مباراة ليبيا الحاسمة

أصيب مدير منتخب مصر للشباب، الكابتن عادل محفوظ، بفيروس كورونا، وذلك بعدما أٌجُريت عليه مسحة PCR.

وخلال استعداد المنتخب المصرى للشباب مواليد 2001، لمواجهة منتخب ليبيا الشقيق فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة للأمم الأفريقية 2021 فى موريتنيا، أجرى المنتخب بأكمله مسحة طبية ونتج عنها إصابة عادل عبد الرحمن بفيروس كورونا.

ويسعى المنتخب الوطني لاستكمال مسيرته، حيث استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب على طريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مباراته أمام نظيره الليبي في افتتاح تصفيات امم افريقيا للشباب موريتانيا 2021 والمحدد لها الثلاثاء المقبل في تونس.

هذا وتضم بعثة المنتخب الوطنى من كلاً من، الجهازي الفني (عادل محفوظ مدير المنتخب و ربيع ياسين مديرا فنيا - عبد الستار صبري مدرب عام - أحمد فاروق مدرب - محمد رزيقة مدرب حراس المرمى - حازم عامر مخطط أحمال).

واللاعبون، حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية.

خط الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل.

الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف.

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