فيديو.. شوقى : الوضع العام بالمدارس مستقر وامتحانات نصف العام فى موعدها

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء الأحد، أن الوزارة تنهر بشدة المدارس غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية أو تخفى بعض حالات الإصابة، متابعا: "الوضع العام مستقر وامتحانات نصف العام فى موعدها".
وأوضح أن طلاب الصف الأول الثانوى سيبدأون الثلاثاء المقبل امتحان تدريبى على التابلت، داعيا أولياء الأمور إلى الاطمئنان وعدم القلق، مضيفًا: "مش من مصلحة الأولاد إنهم يقعدوا فى البيت، إحنا بنعمل كل ما لدينا لاستمرار التعليم".
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