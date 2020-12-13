محافظ دمياط توجه بتوفير احتياجات مواطن بعد إنقاذه من محاولة انتحار

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للمحافظة، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، وجهت عوض، تعليماتها إلى مديرية التضامن الاجتماعى بالتدخل فورًا وتقديم أوجه الإغاثة العاجلة والرعاية الكاملة له وحصر احتياجات أسرته، وأكدت أنه وبتضافر الجهود مع المجتمع المدنى تم تدبير مبالغ مالية وشقة سكنية مدفوعة الإيجار تم تجهيزها بالأثاث والفرش والأجهزة وأيضا مواد غذائية وبطاطين ومراتب.

وأكدت محافظ دمياط، على المديرية استمرار متابعة الحالة الاجتماعية والنفسية وتوفير المساعده له ولأسرته.