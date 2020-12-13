فيديو .. الصحة تحث السيدات على المشاركة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

جدة - نرمين السيد - ونشرت الوزارة مقطعا فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأحد، حول مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المرأة.

وذكرت الوزارة أن الكشف لا يتوقف فى الوحدة الصحية، إنما يتم التحويل إلى مراكز متخصصة حال وجود أعراض مرضية خطيرة.