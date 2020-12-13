طارق شوقي:الدولة بذلت جهداً كبيراً في التعليم الفني

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر تقدمت عدة أرقام في التصنيف العالمي بالنسبة للتعليم الفني بسبب ربط التعليم بسوق العمل، مشيراً إلى أن الدولة بذلت جهداً كبيراً في التعليم الفني وقفزنا 23 مستوى، وهذا يعتبر إنجازاً وطفرة كبيرة.

وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن الدولة تهتم في المواصفات العالمية بمتغيرات معينة منها نسبة الأطفال الملتحقة بالحضانات ومن تسرب من التعليم، موضحاً أن مصر تقدمت في تلك الأشياء بسبب البدء في نظام تعليم جديد.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس بالتنبيه على جميع طلاب الصف الأول الثانوى الذين لم يستلموا شريحة الإنترنت باستلامها استعدادا للامتحانات التجريبية الإلكترونية التى تعقد 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن الطالب يتوجه إلى إحدى شركات الاتصالات ومعه الأوراق المطلوبة عبارة عن بطاقه ولى الأمر وصورة منها وصورة شهادة ميلاد الطالب، مشيرة إلى أن هناك مندوبين يتواجدون فى المدارس لتسليم الطلاب .

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.