الأنبا موسى ناعيا القمص مينا البراموسي: كان راهبا مثاليا وملتزما

رحل عن عالمنا القمص مينا البراموسي أحد شيوخ دير البراموس العامر بمنطقة وادى النطرون بعد حياة حافلة بالخدمة والرعاية والأبوة، حيث عرفت عنه محبة الجمع والنسك الشديد وأمانته وحرصه في كافة الخدمات التى أسندت إليه.

وكتب نيافة الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نودع على رجاء القيامة أبينا الحبيب القمص مينا البراموسي.. اذكرنا أمام الرب إلى أن نلتقي، يا أبي الحبيب في المسيح".

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وقدم نيافة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب خالص العزاء لنيافة الأنبا ايسيذيروس وأسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم العذراء البراموس في رحيل القمص مينا البراموسي، وقال "سيدنا الحبيب نيافة انبا ايسوذوروس محبة روحية ملتمسا صلواتكم المقدسة، علمت الآن بنياحة الأب الحبيب القمص مينا البراموسي، الذي كان راهبا مثاليا وملتزما، سواء في الدير او السودان او مصر او غيرها.

وتابع قائلا: عرفته عن قرب، علي مدي سنوات كثيرة،. وأخذت بركته، وها هو الآن في فردوس النعيم، في طريقه إلي الملكوت المجيد و الأبدي، تعزياتي القلبية لنيافة انبا ايسوذوروس ومجمع اباء الدير، و الرب يتقبل صلوات ابونا مينا عنا.

كما نعى نيافة الأنبا إنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية رحيل القمص مينا البراموسي قائلا، "أبونا الحبيب القمص مينا البرموسي ، امضى بسلام والذي اعانك يعيننا، رايت فيك الأبوة الحقيقية، والرهبنة الحقة، إذكرنا أمام عرش النعمة لكي نتمم غربتنا بسلام.

ورحل عن عالمنا اليوم القمص ميصائيل الأنبا بولا المسئول عن مقر دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال القمص بطرس الأنبا بولا - في تصريح له - إنه سيتم نقل جثمان الأب الراحل ميصائيل الأنبا بولا إلى دير القديس العظيم البار الانبا بولا أول السواح بالبحر الأحمر لتجنيزه، حيث سيتم دفنه في المدافن المخصصة للأباء الرهبان بالدير.

ونعى القمص بطرس الأنبا بولا رحيل القمص ميصائيل قائلا، الرب ينيح روحك يا أبي المحبوب ميصائيل الأنبا بولا في فردوس النعيم في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم واسحق ويعقوب، ويسكب تعزياته الإلهية في قلوبنا جميعًا بصلوات صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس العظيم البار الأنبا بولا أول السواح.