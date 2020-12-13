وفاة القمص ميصائيل الأنبا بولا متأثرا بفيروس كورونا

رحل عن عالمنا اليوم القمص ميصائيل الأنبا بولا المسئول عن مقر دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

قال القمص بطرس الأنبا بولا - في تصريح له - إنه سيتم نقل جثمان الأب الراحل ميصائيل الأنبا بولا إلى دير القديس العظيم البار الانبا بولا أول السواح بالبحر الأحمر لتجنيزه، حيث سيتم دفنه في المدافن المخصصة للأباء الرهبان بالدير.

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ونعى القمص بطرس الأنبا بولا رحيل القمص ميصائيل قائلا، الرب ينيح روحك يا أبي المحبوب ميصائيل الأنبا بولا في فردوس النعيم في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم واسحق ويعقوب، ويسكب تعزياته الإلهية في قلوبنا جميعًا بصلوات صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس العظيم البار الأنبا بولا أول السواح.

أعلن دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمحافظة المنيا اعتذاره عن استقبال أي زائرين أو رحلات خلال الأيام المقبلة، ضمن الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر اليوم عن دير الأنبا صموئيل المعترف أن احتفالات عيد القديس الأنبا صموئيل المعترف المقررة أيام 15 و16 و17 ديسمبر الجاري ستكون فقط للآباء رهبان الدير فقط.

وأضاف البيان أن القرار تم اتخاذه بسبب جائحة كرونا والخوف على الجميع سواء زوار أو رهبان، وأن هذا القرار تم اتخاذه لأول مرة في تاريخ الدير، وأن الجميع يصلى إلى الله أن حتى يرفع عنا هذا الوباء ببركة وشفاعة القديس الأنبا صموئيل المعترف.

كان دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، قد شهد إقامة صلوات رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير وذلك بعد اجتيازهما فترة الاختبار الرهباني المقررة.

صلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر والأنبا يواقيم الأسقف العام لأسنا وأرمنت.

وأضاف البيان أن القرار تم اتخاذه بسبب جائحة كرونا والخوف على الجميع سواء زوار أو رهبان، وأن هذا القرار تم اتخاذه لأول مرة في تاريخ الدير، وأن الجميع يصلى إلى الله أن حتى يرفع عنا هذا الوباء ببركة وشفاعة القديس الأنبا صموئيل المعترف.

كان دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، قد شهد إقامة صلوات رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير وذلك بعد اجتيازهما فترة الاختبار الرهباني المقررة.

صلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر والأنبا يواقيم الأسقف العام لأسنا وأرمنت.