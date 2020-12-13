انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة وتعلن خريطة تساقط الأمطار على جميع المحافظات لمدة 3 أيام وبدايةً من الغد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات في أحوال الطقس بدايةً من الغد الإثنين الموافق 14 ديسمبر، وتستمر هذه الموجة من عدم الإستقرار حتى الأربعاء المقبل، مؤكدةً وجود أمطار غزيرة على العديد من المحافظات خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي متمركز في البحر المتوسط ويتحرك نحو الشرق ويؤدي إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة وتعلن خريطة تساقط الأمطار

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقد جاءت أماكن تساقط الأمطار بداية من الإثنين على النحو التالي:

الإثنين 14 ديسمبر

أمطار غزيرة على السواحل الشمالية “السلوم ومطروح”، ومتوسطة على الإسكندرية وبلطيم ورشيد، ودمياط وبور سعيد وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية والدقهلية وطابا ونويبع، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

الثلاثاء 15 ديسمبر

ووفق الأرصاد الجوية فسو تتساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، السلوم ومطروح والإسكندرية وبلطيم ورشيد، ودمياط وبور سعيد، ومتوسطة على كفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية والدقهلية والإسماعيلية والسويس، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناه.

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الأربعاء 16 ديسمبر

أمطار غزيرة على رشيد وبلطيم ودمياط وبور سعيد والعريش ورفح، ومتوسطة على الإسكندرية ومطروح والسلوم، والقاهرة الكبرى ونشاط للرياح على السواحل الشمالي، وذلك وفق التقرير التالي الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.