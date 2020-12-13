رئيس الجمعية العربية الأمريكية الطبية: لقاح سينوفارم أكثر أمانًا من فايزر

قال الدكتور غسان سعيد رئيس الجمعية الطبيىة العربية الأمريكية إن شحن لقاح فايزر بدأ في الولايات الأمريكية اليوم على أن يبدأ التطعيم صباح غد.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدفعة الأولى ستكون 4 ملايين جرعة غدا الاثنين.

وأوضح أن الأولوية في أمريكا لكبار السن حسب توصيات مركز التحكم للأمراض الأمريكي في التطعيم وأن فايزر حدد ثمن اللقاح ب20 دولار مؤكدا أن إدارة ترامب لم تحسن التعامل مع ملف كورونا.

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وأشار إلى أن كل اللقاحات المتوفرة تؤدي لنتائج إيجابية بما فيها لقاح سينوفارم الذي يعد الأمن بين اللقاحات فهو يعتمد على الطريقة التقليدية في التلقيح.