غادة والي: تهريب 88 مليار دولار من إفريقيا

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام لمنظمة المتحدة، إن مصر تستضيف مؤتمر الدول متعددة الأفراد خلال عام 2021، بمدينة شرم الشيخ، ويجتمع فيه كل دول العام الموقعين على اتفاقية مكافحة الفساد.
وأضافت والي خلال مداخلة تليفزيونية، ببرنامج حديث القاهرة، المذاع على فضائية القاهرة والناس، أن رئيس الوزراء شكل لجنة وطنية مسئولة عن التنظيم لإعداد المؤتمر حتى يخرج بالشكل المطلوب.
وأشارت إلى أنه تم وضع خارطة طريق لمكافحة الفساد والجريمة، وعام 2021 هو مكافحة الفساد بالنسبة للأمم المتحدة وسيتم إعلان سياسي وخطة للأم المتحدة خلال جلسة استثنائية.
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وكشفت عن تهريب 88 مليار دولار من إفريقيا خلال العام الماضي إلى دول خارجية، مؤكدة أن الفساد جريمة عابرة للحدود والقارات.
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