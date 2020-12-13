وزير التعليم يوضح موقفه من دعوات غلق المدارس (فيديو)

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، موقع وزارة التعليم من دعوات غلق المدارس، قائلًا إنه على أولياء الأمور أن يكونوا حريصين على عدم غلق المدارس، لتجنب المشكلات الكبيرة.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن العام الماضي كان العام الدراسي على وشك الانتهاء، مؤكدًا أنه تم العمل من خلال بدائل سريعة أما الآن فنحن في مطلع العام الدراسي.

ولفت أن قرار الإغلاق العام هو قرار سيادي ولا يمكن أن نتحدث عن إغلاق المدارس في ظل استمرار كل الأمور الأخرى مثل المواصلات والمقاهي والنوادي ومن يتحدث عن ذلك يقصد إلغاء الامتحانات عن طريق الضغط ونحن لا نقبل أساليب الضغط.

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