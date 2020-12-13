وزير التعليم يوضح موقفه من دعوات غلق المدارس (فيديو)

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، موقع وزارة التعليم من دعوات غلق المدارس، قائلًا إنه على أولياء الأمور أن يكونوا حريصين على عدم غلق المدارس، لتجنب المشكلات الكبيرة.
وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى أن العام الماضي كان العام الدراسي على وشك الانتهاء، مؤكدًا أنه تم العمل من خلال بدائل سريعة أما الآن فنحن في مطلع العام الدراسي.
ولفت أن قرار الإغلاق العام هو قرار سيادي ولا يمكن أن نتحدث عن إغلاق المدارس في ظل استمرار كل الأمور الأخرى مثل المواصلات والمقاهي والنوادي ومن يتحدث عن ذلك يقصد إلغاء الامتحانات عن طريق الضغط ونحن لا نقبل أساليب الضغط.
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وتابع: "أن الامتحانات في موعدها ولا نية للغلق إلا بقرار من مجلس الوزراء ولن يتم حذف للمناهج ولا يمكن اختصار العام الدراسي المكون من 33 أسبوع إلى 15 أسبوع، مفيش غلق للمدراس ونقل للعام المقبل دون امتحانات وقولنا اللي خايف من كورونا ومش عايز يروح المدرسة يتعلم في البيت ويحضر الامتحان".
واستطرد: "الرؤية المستقبلية للدولة تعمل على توطين التكنولوجيا وجميع المؤسسات الصناعية لها دور في توفير الأدوات التكنولوجية وخلال 3 سنوات سيكون هناك تابلت مصري بين أيدي الطلاب".
وذكر أن الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي ستجري في موعدها بعد غد الثلاثاء مشيرا إلى أن الرئيس السيسي طلب من الجانب الياباني توفير مديرين يابانيين للمدارس اليابانية وتم تلبية الطلب من الجانب الياباني
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