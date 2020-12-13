الأهلي يسجل أول فوز له بالموسم الجديد

انتهت مجريات الشوط الثاني من مباراة الأهلي ومصر المقاصة بفوز النادي الأهلي بنتيجة ٣-١، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الأول من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

افتتح الأهلي التسجيل بالدقيقة الرابعة من ركلة جزاء تحصل عليها محمود عبدالمنعم كهربا وسجلها علي معلول.

وقبل نهاية الشوط الأول ضغط مصر المقاصة بشكل كبير على النادي الأهلي حتى استطاع أن يدرك التعادل بالدقيقة ٤١ من ركلة ركنية سجلها مروان حمدي برأسية في كرة كانت الوحيدة التي وصل بها مصر المقاصة لمرمى الأهلي طوال المباراة.

لعب مصر المقاصة على مصيدة التسلل التي انهكت الأهلي كثيرا حتى استطاع فكها بالدقيقة ٦٧ مع تسجيل كهربا للهدف الثاني بعد "أسيست"من أفشة وضع كهربا أمام المرمى.

وفي نهاية المباراة وبالدقيقة ٨٧ يختتم عمرو السولية أهداف المباراة بعدما سدد الكرة بقوة على يمين حارس المرمى، بعدما استقبلها من عرضية بأقدام علي معلول لتنتهي المباراة بنتيجة ٣-١ لصالح الشياطين الحمر.

وتنتظر الأهلي مواجهة أمام غزل المحلة يوم الجمعا المقبل، بينما يواجه مصر المقاصة إنبي بنفس اليوم.