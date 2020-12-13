وزير الأوقاف: جهود الداخلية تصب فى تحقيق نظرية الأمن الشامل

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بجهود وزارة الداخلية فى مواجهة مرتكبى الجرائم وضرباتها المتلاحقة لتجار المخدرات، مؤكدًا أن هذه الجهود تصب فى تحقيق نظرية الأمن الشامل.





وأضاف جمعة، فى بيان نشرته الوزارة، اليوم الأحد، أنه فى الوقت الذى تحمى فيه القوات المسلحة الباسلة تراب الوطن وحدوده وأمنه الاستراتيجى من كل من تسول له نفسه النيل منه أو المساس بذرة من ثراه الندى، وتواجه بعزة وبسالة قوى الإرهاب والشر، وفِى الوقت الذى تقف فيه الشرطة الوطنية جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة فى مواجهة عناصر وفلول الجماعات الإرهابية والمتطرفة، فإنها تواجه وبحسم مرتكبى الجرائم، وتوجه ضرباتها الحاسمة لتجار المخدرات والسموم.

وتابع وزير الأوقاف: "بهذا التكامل وبتلك الروح الوطنية العالية بين قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية تتحقق بفضل الله ثم بفضل هذا التنسيق والتكامل نظرية الأمن الشامل التى لا استقرار للدول أو الشعوب إلا بها".

واختتم قائلا: "تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية إعزاز وتقدير لشرطتنا الوطنية، وكل عين ساهرة لتحقيق أمن الوطن وأمانه، وكل وطنى شريف غيور على أمن وطنه حريص على استقراره ورقيه وتقدمه" .