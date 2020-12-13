المستشار هانى عبد الجابر رئيسًا لنادى قضاة المنيا

جدة - نرمين السيد - وافق نادى قضاة المنيا بالإجماع على اختيار مجلس إدارة النادى بالتزكية من المستشار هانى عبد الجابر نائب رئيس محكمة النقض، ومحافظ بنى سويف السابق رئيسًا، والمستشار مدحت منصور رئيس محكمة الاستئناف وكيلًا، والمستشار محمد مختار رئيس محكمة الاستئناف سكرتيرًا عامًا، والدكتور محمد لبيب رئيس نيابة النقض متحدثًا رسميًا، والقاضى كريم فواز رئيس المحكمة أمينًا للصندوق، وعضوية أسامة عبد الهادى رئيس النيابة، ومحمود أبو بكر، ومحمد فاروق رئيسا المحكمة ومعتز فنجرى وكيل النائب العام أعضاء.





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