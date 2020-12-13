صور| يستهدف 25 موظفا بالوادى الجديد .. انطلاق برنامج ديوانى كفء

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، بـ حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، قائلة: "هى خريجة الأكاديمية الوطنية وخريجة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وكذلك خريجة البرنامج التدريبى لنواب المحافظين".





وأضافت راغب، خلال حفل إطلاق الأكاديمية برنامج "ديوانى كفء" لتدريب العاملين بديوان عام محافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، أن حنان مجدى، سعت منذ أكثر من عام إلى تنفيذ مثل هذا البرنامج، وصممت على أن تكون الوادى الجديد أولى المحافظات التى تنفذ فكر متطور وجديد على مستوى المحليات وأن يكون للبرنامج شكل مؤسسى وبتصميم وشعار واحد.

وتمنت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، للمتدربين مدة إقامة ورحلة تدريب وتعليم وتطوير مثمرة، وأن يكونوا مثال مُشرف ومُنير ليس فقط للوادى الجديد بل لبقية المحافظات.

ومن جانبها استهلت حنان مجدى، كلمتها بالترحيب بالمتدربين داخل الأكاديمية، وقدمت الشكر للدكتورة رشا، قائلة: "أشعر بمزيج من مشاعر السعادة والامتنان والفخر، السعادة لأنى اعتبر الأكاديمية الوطنية بيتى الثانى، والامتنان لكونى أرى كفاءات وكوادر المحافظة بيتى الأول موجودة اليوم فى بيتى الثانى، ومُمتنّة للدكتورة رشا ولجميع القائمين على العمل لإتاحة هذه الفرصة".

وأضافت: "أشعر بالفخر لوصول الأكاديمية الوطنية فى وقت قياسى إلى هذه المكانة العظيمة، فقد أصبح لها وضعها المحلى والإفريقى والدولى، وهذا إعجاز بقيادة حكيمة متميزة نفخر بوجودها على رأس العمل مع زملاء أعزاء وأصدقاء متواجدين كفريق عمل بالأكاديمية".

وأكدت نائب محافظ الوادى الجديد، أهمية برنامج "ديوانى كفء" واصفةً إياه بقلب المحليات داخل المحافظات، لأنها خط التعامل المباشر مع المواطن أساس ومحور العمل الإدارى، وقالت: "كل ما نسعى لتحقيقه من التنمية الشاملة والمستدامة والرؤية الواضحة الكاملة لصالح هذا المواطن".

وفى نهاية حديثها تمنت للمتدربين أكبر استفادة لينقلوا الخبرة والمعرفة التى سيتلقونها فى الأكاديمية إلى زملائهم فى الإدارات المختلفة بالمحافظات.

ويهدف البرنامج لتدريب 25 موظفا من العاملين بديوان عام المحافظة على مجموعة المهارات الهامة لأدوارهم القيادية والوظيفية لمدة 21 يومًا، ويعد نتاج للتعاون بين الأكاديمية الوطنية ومحافظة الوادى الجديد.

الجدير بالذكر أن برنامج ديوانى كفء، يعتبر واحدًا من حزمة البرامج المتخصصة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وحرصت الأكاديمية على إعداد محتوى تدريبى يتناسب مع الخلفيات العملية والعلمية المختلفة للعاملين بالديوان، تضمن عدة محاور هامة منها الاتجاهات المعاصرة فى إدارة الموارد البشرية واستراتيجية مصر 2030 وأمن المعلومات والبيانات الكبرى Big Data والحوكمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات وإدارة التغيير ومقوماته وعلاقات العملاء وإدارة المشروعات والتواصل الفعال فى بيئة العمل والعمل الجماعى وإدارة فرق العمل والتخطيط الاستراتيجى الفعال، تم الانتهاء من تدريب 20 موظفا من العاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ فى سبتمبر الماضى.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.