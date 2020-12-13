مطران الكاثوليك ببورسعيد يعزى الأنبا تادرس فى وفاة سكرتير المطرانية

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، عصر اليوم، بمقر المطرانية، الأنبا دانيال مطران الإسماعيلية وبورسعيد للأقباط الكاثوليك، يرافقه عددًا من أعضاء الكنيسة.





تأتى زيارة المطران والوفد المرافق، لتقديم واجب العزاء فى نياحة القمص صموئيل يوسف سكرتير المطرانية. ومن جانبه قدم الأنبا تادرس الشكر لمطران الكاثوليك على تلك الزيارة.

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