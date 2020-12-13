جدة - نرمين السيد - وأضافت الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، أن هذا هو الجدل الدائر بين الناس فى مصر والعالم، والأعداد بتتزايد ومفيش حد فى مصر ملوش حد يعرفه أو قريبه إلا وأصيب بفيروس كورونا.
وتابعت: "أرقام الوفيات أيضًا تتصاعد وفى غضون ذلك ننتظر آراء اللجان العلمية المختلفة والموافقات على اللقاح الأنسب علميًا وأيًا كان اللقاح الذى سوف تجيزه وزارة الصحة المصرية علينا الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وده مهم جدًا الكمامة ثم الكمامة وبقولها لنفسى قبلكم".
وذكرت "أن الموضوع مش بسيط وبقى خطر جدًا ورجعنا نسمع عن وفيات مجددًا فى أماكن كثيرة وبالتالى علينا الالتزام بالكمامات".
يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لميس الحديدى للمصريين : الموضوع بقى خطر جدًا التزموا بالإجراءات الاحترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.