لميس الحديدى للمصريين : الموضوع بقى خطر جدًا التزموا بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وأضافت الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، أن هذا هو الجدل الدائر بين الناس فى مصر والعالم، والأعداد بتتزايد ومفيش حد فى مصر ملوش حد يعرفه أو قريبه إلا وأصيب بفيروس كورونا.

وتابعت: "أرقام الوفيات أيضًا تتصاعد وفى غضون ذلك ننتظر آراء اللجان العلمية المختلفة والموافقات على اللقاح الأنسب علميًا وأيًا كان اللقاح الذى سوف تجيزه وزارة الصحة المصرية علينا الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وده مهم جدًا الكمامة ثم الكمامة وبقولها لنفسى قبلكم".

وذكرت "أن الموضوع مش بسيط وبقى خطر جدًا ورجعنا نسمع عن وفيات مجددًا فى أماكن كثيرة وبالتالى علينا الالتزام بالكمامات".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".