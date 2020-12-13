تعرض لأزمة قلبية.. وفاة موظف بمطار القاهرة أثناء العمل

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، حالة وفاة لأحد الموظفين بشركة الميناء، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئه أثناء العمل داخل صالة الركاب، وتم نقله إلي مستشفى مصر للطيران وإبلاغ أسرته.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن موظف بشركة الميناء يدعى " ع. ا" يبلغ من العمر 51 عاما، تعرض لازمة قلبية داخل الحجر الصحى أثناء العمل بمبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، على الفور تم التعامل مع الحالة من قبل أطباء الحجر بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر.

فيما تم استدعاء سيارة اسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصر للطيران، تم إبلاغ أسرته والتعامل مع الحالة حتي فارق الحياة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .