وزير الصناعة العراقي يؤكد أهمية استقطاب شركاء من مصر والأردن

أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، اليوم الأحد، أهمية استقطاب شركاء من الجانبين المصري والأردني ممن لديهم الرغبة الجادة في توقيع عقود شراكة لتنفيذ مشاريع جديدة.
وأشار الخباز -وفقًا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)- إلى أن هناك فرصًا وعروضًا كثيرة يمكن الدخول فيها مع الجانب المصري في عدة مجالات، منها صناعات الأسمدة والبتروكيمياويات والصناعات الكهربائية والحديد والصلب وصناعات النسيج والجلود وصناعة الأدوية والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية وغيرها، فضلًا عن التعاون في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات لتطوير واقع شركات الوزارة.
وأضاف الخباز أن الحكومة حريصة على توطيد علاقات التعاون مع دول الجوار والأشقاء العرب في كافة القطاعات، ومنها القطاع الصناعي.
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