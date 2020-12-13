الكنيسة الأسقفية توقف الأنشطة كثيفة العدد وتحتفل بعيد الميلاد 24 ديسمبر

اعلنت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر تفاصيل اجتماع اللجنة الطبية بشأن الاستعداد لأعياد الميلاد المجيد في ظل جائحة كورونا.

وأكد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية في بيان عن الكنيسة اليوم أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف جميعة الأنشطة كثيفة العدد والفرعية مثل اجتماعات مدارس الأحد والشباب مع استمرار خدمات الآحاد أو الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حتى نهاية العام مع متابعة المستجدات أولا بأول.

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وقررت اللجنة إقامة احتفال ليلة عيد الميلاد في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري في موعده الثامنة مساء مع توفير شاشات عرض في الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع إتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين وكذلك توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد ويقام احتفال ٢٥ ديسمبر بنفس الاجراءات مع إيقاف الاحتفالات برأس السنة.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

على جانب أخر قدم نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف عام كنائس حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر وكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس بالعباسية ومجمع كهنة كنائس المنطقة، خالص التعازي لنيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، في انتقال الأب الحبيب القمص ميصائيل الأنبا بولا.

كما قدم نيافة الأنبا ميخائيل خالص العزاء لمجمع الآباء الرهبان بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر ولأبناء القمص الراحل الروحيين وسائر شعب كنيسة مقر دير الأنبا بولا بحدائق القبة.

ورحل عن عالمنا اليوم القمص ميصائيل الأنبا بولا المسئول عن مقر دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال القمص بطرس الأنبا بولا - في تصريح له - إنه سيتم نقل جثمان الأب الراحل ميصائيل الأنبا بولا إلى دير القديس العظيم البار الانبا بولا أول السواح بالبحر الأحمر لتجنيزه، حيث سيتم دفنه في المدافن المخصصة للأباء الرهبان بالدير.