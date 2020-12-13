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محمد سياف - ابو ظبي - من الأمور التي يبحث عنها المصريون هذه الأيام موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020، ومواعيد المرتبات بشكل عام يبحث عنها جميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي يجعلهم يتابعون النشرات الدورية التي تصدرها وزارة المالية والمديريات التابعة لها.

وزارة المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020

ومن المتعارف عليه أن المواعيد الرسمية لصرف مرتبات موظفي الدولة، تبدأ من يوم 24 من نهاية كل شهر وتستمر يوم 25 و26، ومنعاً للتزاحم على ماكينات الصرافة في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا، قامت وزارة المالية بتوزيع جميع الوزارات على ثلاثة أيام أو ثلاث دفعات حرصاً من الوزارة على منع التكدس وانتشار عدوى كورونا بين الموطنين.

وعن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020، فقد أعلنت وزارة المالية تقديم المواعيد الرسمية لصرف المرتبات، لتبدأ من يوم 22 ديسمبر وتستمر خلال يومي 23 و24 ديسمبر، على أن يتم تخصيص يوم محدد لكل وزارة، وبذلك فقد تم تقديم صرف مرتبات هذا الشهر يومين اثنين.

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وكان وزير المالية قد اعتمد موعد صرف مرتبات هذا الشهر، وتقسيم الوزارات والهيئات على 3 أيام، وأهابت وزارة المالية بجميع الجهات الإدارية بضرورة إخطار العاملين بها بمواعيد صرف المرتبات، لتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مع التنبيه على جميع الموظفين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء عملية الصرف.